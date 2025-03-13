Определились пары четвертьфиналов Лиги чемпионов

Напомним, «Реал» одержал победу в дерби с «Атлетико» в ⅛ финала Лиги чемпионов, сумев пройти в четвертьфинал по итогам двух встреч. Судьбу противостояния решила серия пенальти, где королевский клуб оказался точнее.