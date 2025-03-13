Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Луна может покраснеть во время затмения в 14 марта 2025 года

Красную луну можно будет увидеть 14 марта 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Во время максимальной фазы затмения, которая произойдет 14 марта 2025 года, лунный диск может приобрести красный оттенок. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария в разговоре с ТАСС.

«В 09:59 мск 14 марта наступит максимальная фаза полного затмения. В этот момент потемнение (покраснение) Луны максимально», — рассказали эксперты.

Ученые пояснили, что степень потемнения лунного диска может видоизменяться от затмения к затмению в зависимости от состояния атмосферы и других факторов. Красноватый оттенок может проявляться в диапазоне от серо-бурого до оранжевого.

Уточняется также, что спутник Земли будет находиться в земной тени чуть более часа. При этом само потемнение может быть настолько сильным, что Луна станет практически невидимой на ночном небе, или же слабым, когда Луна останется хорошо заметной даже в полной фазе.

Ранее астроном Николай Демин объяснил причину возникновения гало.