Луна может покраснеть во время затмения в 14 марта 2025 года

Во время максимальной фазы затмения, которая произойдет 14 марта 2025 года, лунный диск может приобрести красный оттенок. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария в разговоре с ТАСС.
«В 09:59 мск 14 марта наступит максимальная фаза полного затмения. В этот момент потемнение (покраснение) Луны максимально», — рассказали эксперты.
Ученые пояснили, что степень потемнения лунного диска может видоизменяться от затмения к затмению в зависимости от состояния атмосферы и других факторов. Красноватый оттенок может проявляться в диапазоне от серо-бурого до оранжевого.
Уточняется также, что спутник Земли будет находиться в земной тени чуть более часа. При этом само потемнение может быть настолько сильным, что Луна станет практически невидимой на ночном небе, или же слабым, когда Луна останется хорошо заметной даже в полной фазе.
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