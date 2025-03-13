МЧС запретило пытаться сбивать беспилотники подручными средствами

«Нельзя при падении БПЛА подходить к нему, трогать его. Нельзя пытаться сбить беспилотник подручными средствами», — говорится в рекомендациях МЧС. Вблизи беспилотника не стоит пользоваться радиоаппаратурой, мобильными телефонами, устройствами с GPS.
При падении дрона необходимо отойти на расстояние 100 м, спрятаться за здание или дерево, предупредить других граждан, находящихся поблизости. После этого нужно сообщить о ЧП по телефону 112.
«Обнаружили БПЛА — не информируйте противника! Не снимайте работу ПВО, моменты полета БПЛА, военную технику и инфраструктуру. Не выкладывайте материалы о БПЛА в социальные сети», — отмечается в документе.
В ночь на 11 марта над российскими регионами была предотвращена самая массированная атака украинских дронов: сбито 343 беспилотника, из них 91 — над Московской областью, 6 ударных БПЛА — в районе Курской АЭС. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Пострадали 18 человек, в том числе 3 рнебенка, 3 взрослых погибли. Повреждены жилые дома и другие строения.