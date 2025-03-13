МЧС запретило пытаться сбивать беспилотники подручными средствами

В ночь на 11 марта над российскими регионами была предотвращена самая массированная атака украинских дронов: сбито 343 беспилотника, из них 91 — над Московской областью, 6 ударных БПЛА — в районе Курской АЭС. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Пострадали 18 человек, в том числе 3 рнебенка, 3 взрослых погибли. Повреждены жилые дома и другие строения.