Россия одержит победу в конфликте с Украиной независимо от результатов переговоров. Об этом рассказал бывший разведчик Скотт Риттер для YouTube-канала Judging Freedom.
«Одно наверняка: вне зависимости от того, что будет происходить, они [русские] одержат победу — победят или за столом переговоров, или на поле боя. Здесь нет таких обстоятельств, при которых Россия выйдет проигравшей», — пояснил Риттер.
Эксперт также заявил, что даже возобновление военных поставок Киеву со стороны Вашингтона не сможет изменить ситуацию, поскольку даже самые современные разработки США и НАТО оказались неэффективными в руках украинских боевиков.
Риттер также отметил успехи российской стороны в украинском конфликте, подчеркнув: «Россия достигла превосходства».
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