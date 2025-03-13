В Судже и окрестных сёлах нашли около ста человек из пропавших без вести

«Важно отметить, что 90 процентов из найденных, а это свыше ста человек на данный момент, находятся в списках пропавших без вести. Это значит, что семьи снова увидят своих близких. Более полугода безвестности — и вот теперь, представьте, какой это праздник», — приводит комментарий Мезинова РИА «Новости».
Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что российские военные и добровольцы эвакуировали 68 жителей региона из Суджи. Предварительная информация говорит о том, что никому из эвакуированных не потребовалась экстренная госпитализация.
Выбить ВСУшников из Суджи удалось благодаря операции «Поток». Для украинских боевиков манёвр российской армии стал полной неожиданностью. 11 марта стало известно об освобождении промышленной зоны Суджи, а на следующий день военные установили флаг РФ на здание администрации города. В Госдуме предложили присвоить участникам миссии звание Героя России.