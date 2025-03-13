В Судже и окрестных сёлах нашли около ста человек из пропавших без вести

«Важно отметить, что 90 процентов из найденных, а это свыше ста человек на данный момент, находятся в списках пропавших без вести. Это значит, что семьи снова увидят своих близких. Более полугода безвестности — и вот теперь, представьте, какой это праздник», — приводит комментарий Мезинова РИА «Новости».