SpaceX отменила пуск Crew Dragon с космонавтом Кириллом Песковым

Американская компания SpaceX менее чем за час до старта отменила пуск корабля Crew Dragon с российским космонавтом Кириллом Песковым.
«Отменяем сегодняшний запуск миссии Crew-10 на Международную космическую станцию», — говорится в сообщении компании в соцсети X*.
В состав экипажа миссии Crew-10 также входят астронавты NASA Энн Макклейн, Николь Айерс, а также астронавт JAXA Такуя Ониси.
После прибытия корабля на Международную космическую станцию экипаж миссии Crew-9, в том числе космонавт Александр Горбунов, должен вернуться на Землю.
Пуск ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблём Crew Dragon должен был быть произведён в 02:48 мск.
Напомним, космонавт Александр Горбунов и американские астронавты Ник Хейг, Барри Уилмор и Сунита Уильямс, которые находятся на МКС с июня 2024 года.
Ранее «Роскосмосе» заявили, что полёты Горбунова и Пескова осуществляются по соглашению с NASA, которое было утверждено в 2022 году.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.