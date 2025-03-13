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SpaceX отменила пуск Crew Dragon с космонавтом Кириллом Песковым

Пуск отменён менее чем за час до старта ракеты.
Источник: Аргументы и факты

Американская компания SpaceX менее чем за час до старта отменила пуск корабля Crew Dragon с российским космонавтом Кириллом Песковым.

«Отменяем сегодняшний запуск миссии Crew-10 на Международную космическую станцию», — говорится в сообщении компании в соцсети X*.

В состав экипажа миссии Crew-10 также входят астронавты NASA Энн Макклейн, Николь Айерс, а также астронавт JAXA Такуя Ониси.

После прибытия корабля на Международную космическую станцию экипаж миссии Crew-9, в том числе космонавт Александр Горбунов, должен вернуться на Землю.

Пуск ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблём Crew Dragon должен был быть произведён в 02:48 мск.

Напомним, космонавт Александр Горбунов и американские астронавты Ник Хейг, Барри Уилмор и Сунита Уильямс, которые находятся на МКС с июня 2024 года.

Ранее «Роскосмосе» заявили, что полёты Горбунова и Пескова осуществляются по соглашению с NASA, которое было утверждено в 2022 году.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.