В ГД хотят предоставить приоритет россиянам для получения субсидий

«Прошу Вас рассмотреть возможность внесения изменений в действующие правила предоставления такой субсидии, исключив возможность ее получения: семьями, где один из супругов не является гражданином РФ, (если) с момента получения гражданства РФ последним из супругов прошло не менее пяти лет, семья, где один или оба супруга обладают приобретенным гражданством РФ, должна прожить на территории субъекта РФ, в котором она претендует на получение социальной выплаты, не менее трех лет», — указал Якубовский в своем обращении.