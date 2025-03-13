В ГД хотят предоставить приоритет россиянам для получения субсидий

Предложение нацелено на обеспечение жильем в первую очередь россиян, а не мигрантов.
В России намерены изменить условия получения социальной выплаты на жилье, предоставив приоритет российским гражданам. Соответствующее обращение член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский направил вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину. Об этом сообщает РИА Новости.
«Прошу Вас рассмотреть возможность внесения изменений в действующие правила предоставления такой субсидии, исключив возможность ее получения: семьями, где один из супругов не является гражданином РФ, (если) с момента получения гражданства РФ последним из супругов прошло не менее пяти лет, семья, где один или оба супруга обладают приобретенным гражданством РФ, должна прожить на территории субъекта РФ, в котором она претендует на получение социальной выплаты, не менее трех лет», — указал Якубовский в своем обращении.
Якубовский также отметил, что в некоторых регионах России, особенно на фоне увеличения миграционных потоков, возникают ситуации, когда значительная часть социальных выплат на жилье приходится на семьи мигрантов. Это создает дополнительное давление на очереди и ставит в невыгодное положение российские семьи, для которых и предназначены эти меры поддержки.
Инициатива о пересмотре правил предоставления жилищных субсидий мигрантам и лицам с недавно полученным гражданством РФ обсуждается на фоне резонансных случаев в регионах, где многодетным семьям-мигрантам выдавались сертификаты на жилье. Это вызывало недовольство местного населения.