SpaceX отменила запуск Crew Dragon с российским космонавтом Песковым

Запуск многоразового космического корабля Crew Dragon, который должен был стартовать в среду 12 марта (в четверг 13 марта в 02.48 по московскому времени), был отменен за час до старта. Такое решение приняла компания SpaceX.
«Отменяем сегодняшний запуск миссии Crew-10 на Международную космическую станцию», сказано в опубликованном в социальной сети Х релизе компании.
В состав экипажа, который должен был отправиться к МКС, входит российский космонавт Кирилл Песков. Также к МКС должны были полететь астронавты НАСА Энн Макклейн (командир), Николь Айерс и астронавт JAXA Такуя Ониси.
Миссия Crew-10 станет десятым запуском SpaceX к МКС в рамках программы NASA по доставке коммерческих экипажей.
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