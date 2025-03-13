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Россиян уведомили о новом порядке вступления в наследство

Адвокат Овцынова: порядок выдачи свидетельства о праве на наследство изменился.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. С февраля этого года нотариусы обязаны запрашивать сведения из единого реестра записей актов гражданского состояния (ЗАГС) при выдаче свидетельства о праве на наследство, рассказала агентству «Прайм» адвокат коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и Партнеры» Татьяна Овцынова.

Прежде наследникам приходилось самим собирать, искать и направлять нотариусу документы о смерти наследодателя и родстве с ним. Теперь этот процесс автоматизирован: нотариус запрашивает подтверждение факта смерти наследодателя и родство с ним наследников при помощи единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Это должно снять риски мошенничества с использованием поддельных документов, а также сократит число конфликтов и споров между наследниками, считает юрист. Однако она все же советует хранить все документы и при необходимости предоставить их нотариусу.

«Документы должны быть гармонизированы: фамилия, имя, отчество, указанные в документах, не должны различаться», — пояснила Овцынова.

В случае обнаружения ошибок, их необходимо устранять, например, применение букв «е» и «ё».