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Стала известна дата прощания с погибшим лесничим от лап тигра

Похороны состоятся в Красноармейском районе 14 марта.

Источник: Соцсети

В Красноармейском районе будут проходить похороны лесничего, который трагически ушёл из жизни. Прощание с ним — 14 марта. У погибшего осталась семья — жена, дети и внуки. Об этом сообщило издательство «Vladivostok1.ru».

«Отец долгие годы служил лесничим и был хорошо подготовлен к встрече с хищниками. Однако тигр подкрался к нему сзади и напал», — рассказал сын погибшего лесничего Константин Заруцкий.

Напомним, что 11 марта в 20 километрах от села Глубинное произошла трагедия. В ходе осмотра лесозаготовительного участка на 55-летнего участкового лесничего напал тигр. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и специалисты охотничьего надзора. Они обнаружили тело погибшего и зафиксировали следы хищника.

Сейчас поиски амурского тигра продолжаются. По сообщению Минприроды, хищника будут изымать из дикой природы.