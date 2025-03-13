Посол Келин: РФ рассмотрит предложение США о прекращении огня

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил в разговоре с Wall Street Journal, что Москва изучит предложение США о прекращении огня на Украине, но полностью остановит военные действия только после заключения всеобъемлющего мирного договора.
«Мы рассмотрим американское предложение о прекращении огня… Мы прекратим военные действия только тогда, когда у нас будет полное, всеобъемлющее соглашение», — пояснил посол.
Как отметил Rtkby, Россия рассматривает подобную инициативу «с крайней осторожностью».
11 марта прошли переговоры делегаций Соединенных Штатов и Украины в Джидде в Саудовской Аравии. По итогу встречи Украина согласилась на прекращение огня и выразила готовность подписать соглашение по редкоземельным металлам. При этом страны договорились определить составы переговорных групп и незамедлительно приступить к переговорам для «достижения устойчивого мира».