Полиция разыскивает алиментщиков прямо на дорогах в Алматы

Это мероприятие организовано Департаментом полиции города Алматы совместно с сотрудниками Департамента государственных доходов и региональной палатой частных судебных исполнителей.
Основными целями мероприятия являются:
- выявление лиц, имеющих задолженности по налогам, неоплаченным штрафам и алиментам;
- обнаружение водителей, управляющих транспортными средствами в период лишения права управления;
- пресечение фактов эксплуатации транспортных средств с подложными регистрационными номерными знаками;
- выявление транспортных средств, на которые наложены ограничения по постановлениям суда и судебных исполнителей.
Меры воздействия на нарушителей включают:
- лица с выявленными задолженностями будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством;
- транспортные средства, эксплуатируемые с нарушениями, будут задержаны и помещены на штрафную стоянку.
Полиция продолжает принимать меры по обеспечению правопорядка и безопасности на дорогах города.