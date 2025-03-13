SpaceX перед стартом отменила пуск корабля Crew Dragon с российским космонавтом

На МКС должны отправится астронавты NASA Николь Айерс и Энн Макклейн. Также в миссии участвуют японский астронавт Такуя Ониши из агентства JAXA и российский космонавт Кирилл Песков. После их прибытия на станцию другой корабль Crew Dragon (C212 Freedom) привезёт обратно на Землю членов миссии Crew-9, куда входят астронавт Ник Хейг и российский космонавт Александр Горбунов. С ними также возвращаются «застрявшие» в космосе астронавты Сунита Уильямс и Барри Уилмор. Они провели на орбите почти 9,5 месяца вместо запланированных 8 дней.