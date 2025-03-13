Жилые дома микрорайона Берёзовка Хабаровска подключают к газу

В рамках региональной программы газификации на период с 2022 по 2031 год в микрорайоне Березовка города Хабаровска построено и введено в эксплуатацию около 45 км газораспределительной сети, что позволит обеспечить техническую возможность для подключения около 900 домов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Хотим напомнить, что до границ земельных участков газ подводится бесплатно. Однако для этого необходимо, чтобы право собственности на дом и участок были зарегистрированы, а газ использовался только для бытовых нужд, а не для коммерческой деятельности, — рассказали в министерстве энергетики Хабаровского края.
Кроме того, в регионе действуют меры поддержки для определенных категорий граждан, позволяющие компенсировать значительную часть затрат на газификацию индивидуальных жилых домов. Подать заявление на подключение к сетям газораспределения можно через портал «Госуслуги» или лично в любом офисе МФЦ.
Напомним, в Хабаровском крае растет число желающих провести в дом газ. К началу марта нынешнего года в регионе подано почти 17 тыс. заявок на подключение своих домов к природному газу, из них более 12 тыс. уже заключили договоры.