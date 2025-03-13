Жилые дома микрорайона Берёзовка Хабаровска подключают к газу

— Хотим напомнить, что до границ земельных участков газ подводится бесплатно. Однако для этого необходимо, чтобы право собственности на дом и участок были зарегистрированы, а газ использовался только для бытовых нужд, а не для коммерческой деятельности, — рассказали в министерстве энергетики Хабаровского края.