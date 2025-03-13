В Омске утвердили даты общегородских субботников на 2025 год

Омичи будут убирать город в течение месяца в апреле и октябре. Благоустройство и санитарная очистка Омска запланирована в следующие сроки — с 7 апреля по 4 мая 2025 года, и с 8 сентября по 5 октября 2025 года. При этом единые дни уборки обозначены двумя датами — 19 апреля и 4 октября.