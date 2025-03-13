В Омске утвердили даты общегородских субботников на 2025 год

В Омске сформирован график общегородских субботников. Информация появилась на сайте городской администрации. Так, массовая уборка улиц и дворов пройдет в апреле и сентябре. Причем, она не ограничится каким-то конкретным днем.
Омичи будут убирать город в течение месяца в апреле и октябре. Благоустройство и санитарная очистка Омска запланирована в следующие сроки — с 7 апреля по 4 мая 2025 года, и с 8 сентября по 5 октября 2025 года. При этом единые дни уборки обозначены двумя датами — 19 апреля и 4 октября.
Окружные администрации города будут отвечать за вывоз мусора, собранного в ходе субботников и месячников с общественных и дворовых территорий. Контроль за исполнением решения возложен на первого заместителя мэра Омска Евгения Фомина. Традиционно к уборке подключатся предприятия и образовательные учреждения города.
Ранее мы рассказывали, что три омских предприятия заставили через суд снизить выбросы в воздух.