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Келин: РФ рассмотрит предложение США о прекращении огня на Украине

РФ подходит к инициативе США «с большой осторожностью».
Источник: Аргументы и факты

Российская сторона изучит инициативу Соединённых Штатов о прекращении огня на Украине, однако полностью прекратит военные действия лишь после достижения «всеобъемлющего мирного соглашения», заявил посол РФ в Британии Андрей Келин.

Заявление прозвучало в интервью The Wall Street Journal.

«Мы рассмотрим американское предложение о прекращении огня… Мы прекратим военные действия только тогда, когда у нас будет полное, всеобъемлющее соглашение», — сказал дипломат.

Он также отметил, что РФ подходит к предложению США «с большой осторожностью».

Ранее стало известно, что Киев согласился на предложение Соединённых Штатов о прекращении огня на 30 дней. Кроме того, перемирие могут продлить по согласию сторон.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что результатом урегулирования украинского конфликта должен стать долгосрочный мир.