Российская сторона изучит инициативу Соединённых Штатов о прекращении огня на Украине, однако полностью прекратит военные действия лишь после достижения «всеобъемлющего мирного соглашения», заявил посол РФ в Британии Андрей Келин.
Заявление прозвучало в интервью The Wall Street Journal.
«Мы рассмотрим американское предложение о прекращении огня… Мы прекратим военные действия только тогда, когда у нас будет полное, всеобъемлющее соглашение», — сказал дипломат.
Он также отметил, что РФ подходит к предложению США «с большой осторожностью».
Ранее стало известно, что Киев согласился на предложение Соединённых Штатов о прекращении огня на 30 дней. Кроме того, перемирие могут продлить по согласию сторон.
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что результатом урегулирования украинского конфликта должен стать долгосрочный мир.