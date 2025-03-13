Эксперт Минздрава перечислил первые симптомы при заражении от укусов клещей

«Заболевания, передающиеся клещами, могут проявляться совершенно по-разному. Вместе с тем, в ранний период после присасывания клещей необходимо обращать внимание на проявления общей интоксикации (повышение температуры тела, иногда до высоких цифр, головную боль, боли в мышцах и суставах, другие симптомы). Также клещевые инфекции могут начинаться с изменений кожи в месте присасывания клещей — появление пятна, пузырьков и так далее», — сказал Елисеев.