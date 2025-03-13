В Московских аэропортах изменятся правила заказа такси: вот что будет запрещено

Ранее сообщалось, что еще в январе 2024-го Госдума приняла в первом чтении законопроект о локализации такси. С 1 октября 2025 года любой автомобиль, который покупается для работы в сфере пассажирских перевозок, должен быть произведен на отечественных заводах и иметь высокий уровень локализации.