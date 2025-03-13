В Московских аэропортах изменятся правила заказа такси: вот что будет запрещено

Правила заказа такси изменятся в аэропортах Москвы. Об этом информирует издание «Известия». Речь идет запрете на предложение услуг по перевозке легковым такси при отсутствии стоек для их заказа. Соответствующее постановление подготовило правительство Подмосковья.
Сообщается, что запрет вступает в силу уже в марте. При этом должны быть разработаны и утверждены требования к оборудованию стоек заказа такси.
Ранее сообщалось, что еще в январе 2024-го Госдума приняла в первом чтении законопроект о локализации такси. С 1 октября 2025 года любой автомобиль, который покупается для работы в сфере пассажирских перевозок, должен быть произведен на отечественных заводах и иметь высокий уровень локализации.
Тем временем экономист Балынин предрек рост цен на такси на 7−19% в 2025 году и перечислил факторы, которые могут на это повлиять.