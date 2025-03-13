В саратовском аэропорту Гагарин сняты ограничения на полёты

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС», — написал он в соцсетях.
Напомним, временные ограничения в саратовском Гагарине действовали с 22:30 мск. Кроме того, были закрыты аэропорты в Волгограде и Калуге.
В саратовском аэропорту Гагарин в 02:30 мск сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.
«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС», — написал он в соцсетях.
Напомним, временные ограничения в саратовском Гагарине действовали с 22:30 мск. Кроме того, были закрыты аэропорты в Волгограде и Калуге.