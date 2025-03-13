Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В саратовском аэропорту Гагарин сняты ограничения на полёты

В саратовском аэропорту Гагарин в 02:30 мск сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС», — написал он в соцсетях.

Напомним, временные ограничения в саратовском Гагарине действовали с 22:30 мск. Кроме того, были закрыты аэропорты в Волгограде и Калуге.