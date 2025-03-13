Ход России разрушил надежды Зеленского: его план рухнул вместе с обороной ВСУ

12 марта президент России Владимир Путин впервые посетил Курскую область после нападения ВСУ на регион. Там он заслушал доклад главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о поражении ВСУ. Позже президент сделал несколько важных заявлений, среди которых: разгром ВСУ в Курской области в кратчайшие сроки, гуманное обращение со всеми пленными, обдумывание вопроса о создании создании зоны безопасности вдоль российско-украинской границы.