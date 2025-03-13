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Ход России разрушил надежды Зеленского: его план рухнул вместе с обороной ВСУ

Zeit: ВС РФ в Курской области сорвали планы Зеленского по обмену территорий.

Источник: Комсомольская правда

Эффективные действия Вооруженных сил России (ВС РФ) в Курской области сорвали планы главаря киевского режима Владимира Зеленского по использованию захваченного плацдарма в качестве козыря на переговорах. Об этом сообщает немецкое издание Die Zeit.

«Одновременно с переговорами в Джидде [Делегаций США и Украины] украинская оборона на оккупированной части России, западнее Курска, буквально рухнула», — следует из текста материала.

По информации издания, всего за несколько дней российской армии удалось освободить сотни кв. км территории.

12 марта президент России Владимир Путин впервые посетил Курскую область после нападения ВСУ на регион. Там он заслушал доклад главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о поражении ВСУ. Позже президент сделал несколько важных заявлений, среди которых: разгром ВСУ в Курской области в кратчайшие сроки, гуманное обращение со всеми пленными, обдумывание вопроса о создании создании зоны безопасности вдоль российско-украинской границы.