МЧС: в Судже нашли около 100 человек из числа пропавших без вести

В Судже и населённых пунктах, расположенных неподалёку, обнаружили около 100 человек, которые считались пропавшими без вести, проинформировал помощник главы МЧС РФ Юрий Мезинов.
«Важно, что 90 процентов тех, кого мы вывозим, а это больше 100 человек уже на этот момент, я точно сейчас не знаю цифру, но 90 процентов у нас в списках без вести пропавших», — сказал он в беседе с РИА Новости.
Мезинов отметил, что в результате семьи встретятся с близкими, с которыми они не виделись уже более шести месяцев.
Напомним, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что из Суджи эвакуировали 68 человек. Эвакуированных осмотрели медики.
Он подчеркнул, что, по предварительным данным, госпитализация никому не потребовалась.
По словам Хинштейна, в настоящее время 52 человека находятся в пунктах временного размещения, ещё 16 человек — у родственников.