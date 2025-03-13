Омский лицей в Кузьминках не будет зачислять учеников выпускных классов

Осенью 2025 года введенное в эксплуатацию учреждение не будет принимать ребят, которые переходят в 4, 9 и 11 классы. Это связано с тем, что ребенок будет вынужден поменять образовательное учреждение непосредственно в год проведения выпускного экзамена.