Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омский лицей в Кузьминках не будет зачислять учеников выпускных классов

Это решение связано с необходимостью подготовки к экзаменам в существующих классах и с текущими педагогами.

Источник: Комсомольская правда

Новый омский лицей в микрорайоне «Кузьминки» не примет первоклашек, девятиклассников и одиннадцатиклассников в этом году. Информацию подтвердили в министерстве образования Омской области.

Осенью 2025 года введенное в эксплуатацию учреждение не будет принимать ребят, которые переходят в 4, 9 и 11 классы. Это связано с тем, что ребенок будет вынужден поменять образовательное учреждение непосредственно в год проведения выпускного экзамена.

В министерстве образования пояснили, что не видят целесообразности прерывания учебного процесса детей в текущих школах и с текущими преподавателями. Подача заявлений в лицей будет возможна в следующем году.

Следует отметить, что в новом лицее только 59% классов будут общеобразовательными. Остальные классы будут специализированными, с углубленным изучением отдельных предметов, и зачисление в них будет производиться на конкурсной основе после собеседования.

Ранее мы рассказывали, что в Омске 15-летняя школьница скончалась из-за осложнений после гриппа.