Омский лицей в Кузьминках не будет зачислять учеников выпускных классов

Новый омский лицей в микрорайоне «Кузьминки» не примет первоклашек, девятиклассников и одиннадцатиклассников в этом году. Информацию подтвердили в министерстве образования Омской области.
Осенью 2025 года введенное в эксплуатацию учреждение не будет принимать ребят, которые переходят в 4, 9 и 11 классы. Это связано с тем, что ребенок будет вынужден поменять образовательное учреждение непосредственно в год проведения выпускного экзамена.
В министерстве образования пояснили, что не видят целесообразности прерывания учебного процесса детей в текущих школах и с текущими преподавателями. Подача заявлений в лицей будет возможна в следующем году.
Следует отметить, что в новом лицее только 59% классов будут общеобразовательными. Остальные классы будут специализированными, с углубленным изучением отдельных предметов, и зачисление в них будет производиться на конкурсной основе после собеседования.
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