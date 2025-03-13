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МЧС запретило пытаться сбить дроны подручными средствами

МЧС рассказало о рекомендациях по действиям при обнаружении БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

МЧС России предупреждает, что сбивать дроны подручными средствами запрещено. Министерство также не рекомендует приближаться к упавшим беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Это следует из рекомендаций ведомства.

«Нельзя при падении БПЛА подходить к нему, трогать его. Нельзя пытаться сбить беспилотник подручными средствами», — говорится в рекомендациях.

Кроме этого, рядом с беспилотником не следует использовать радиоаппаратуру, мобильные телефоны и устройства с системой GPS.

Уточняется, что в случае падения дрона необходимо отойти на расстояние 100 м, укрыться за зданием или деревом и предупредить окружающих. После этого следует сообщить о происшествии по номеру 112.

Накануне силами российской ПВО в ночь на 12 марта был уничтожен 21 украинский беспилотник над регионами России. Среди территорий, подверженных атакам вражеских БПЛА оказались также Брянская и Курская области.