Телефонные мошенники заставляют детей проводить дома видеообыск

По словам Коваленко, жертвами подобных мошеннических схем становятся дети и подростки 9−14 лет. В последнее время фиксируются преступления, в ходе которых злоумышленники звонят детям по телефону, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и требуют провести дома «видеообыск». Это делается под предлогом того, что родители ребенка якобы должны задекларировать все находящиеся дома деньги и ценности.