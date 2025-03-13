Телефонные мошенники заставляют детей проводить дома видеообыск

Телефонные мошенники разработали новую схему обмана, в которой используют несовершеннолетних. Об этом рассказал во время пресс-конференции начальник 6-го отдела управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве Денис Коваленко.
По словам Коваленко, жертвами подобных мошеннических схем становятся дети и подростки 9−14 лет. В последнее время фиксируются преступления, в ходе которых злоумышленники звонят детям по телефону, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и требуют провести дома «видеообыск». Это делается под предлогом того, что родители ребенка якобы должны задекларировать все находящиеся дома деньги и ценности.
«Ребенка просят провести видеообыск в квартире, все найденные в квартире денежные средства упаковать и передать неизвестным лицам, то есть курьерам», — сказал Коваленко, добавив, что аферисты запугивают детей, угрожая привлечением их родителей к уголовной ответственности.
Тем временем мошенники придумали, как использовать самозапрет на кредиты для обмана: как не попасть на новую схему, читайте здесь на KP.RU.
Ранее мошенники выманили у пенсионерки из Югры 3 млн под предлогом установки домофона.