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Запуск корабля с красноярским космонавтом Песковым на МКС отложили

Запуск шаттла SpaceX был отменён менее чем за час до старта.

Источник: СибГУ им.Решетнева

Компания SpaceX отложила запуск шаттла Crew Dragon с российским космонавтом Кириллом Песковым на борту. Об этом сообщает «Роскосмос» со ссылкой на представителей NASA.

Полёт шаттла был запланирован на 06:49 по красноярскому времени. Запуск был отложен менее чем за час до старта. О причинах переноса миссии пока не сообщается, также пока нет информации о следующем запуске корабля.

В состав экипажа шаттла, помимо Кирилла Пескова, входят американские астронавты NASA Энн Макклейн, Николь Айерс, а также японский космонавт JAXA Такуя Ониси.

Отметим, что команда должна была сменить на МКС астронавтов NASA Ника Хейга, Бутча Уилмора, Суни Уильямс, а также космонавта «Роскосмоса» Александра Горбунова.