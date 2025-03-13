Запуск корабля с красноярским космонавтом Песковым на МКС отложили

Полёт шаттла был запланирован на 06:49 по красноярскому времени. Запуск был отложен менее чем за час до старта. О причинах переноса миссии пока не сообщается, также пока нет информации о следующем запуске корабля.
В состав экипажа шаттла, помимо Кирилла Пескова, входят американские астронавты NASA Энн Макклейн, Николь Айерс, а также японский космонавт JAXA Такуя Ониси.
Отметим, что команда должна была сменить на МКС астронавтов NASA Ника Хейга, Бутча Уилмора, Суни Уильямс, а также космонавта «Роскосмоса» Александра Горбунова.