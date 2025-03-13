Большая часть Хабаровского края вряд ли увидит «Кровавую Луну»

В последний рабочий день этой недели многие хабаровчане рассчитывали увидеть «Кровавую Луну». Так в народе называют эффект полного лунного затмения, когда Земля оказывается между Солнцем и своим естественным спутником. Проходящий через атмосферу планеты свет рассеивается и окрашивает лунную поверхность в красный спектр, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Первое в этом году полное лунное затмение, по информации Московского планетария, ожидается в эту пятницу, 14 марта. Правда, на большей части нашей страны его видно не будет. Начнётся астрономическое явление в 6:57 московского времени, самая красочная стадия придётся с 9:59 (мск) до 10:31 (мск). Полностью из тени Земли Луна выйдет в 13:00 мск.
Учитывая семичасовую разницу с Москвой, у жителей Хабаровского края вроде бы должен быть шанс хотя бы на исходе застать «Кровавую Луну». Однако прогноз погоды на завтра синоптики дают совсем не благоприятный. Небо на большей части нашего региона останется затянутым облаками, снегопад, скорее всего, продолжится.
Шанс хотя бы краешком посмотреть на лунное затмение, возможно, будет у жителей северных районов Хабаровского края. Там прогнозируют более-менее ясную погоду. Также завершающую стадию явления можно будет наблюдать на Колыме, Чукотке и Камчатке.
Второе в этом году полное лунное затмение состоится 8 сентября. В Хабаровске тогда можно будет наблюдать все фазы «Кровавой Луны».