Большая часть Хабаровского края вряд ли увидит «Кровавую Луну»

Первое в этом году полное лунное затмение, по информации Московского планетария, ожидается в эту пятницу, 14 марта. Правда, на большей части нашей страны его видно не будет. Начнётся астрономическое явление в 6:57 московского времени, самая красочная стадия придётся с 9:59 (мск) до 10:31 (мск). Полностью из тени Земли Луна выйдет в 13:00 мск.