До +8 градусов будет в четверг на Южном Урале

Температура воздуха днем составит от +3 до +8 градусов. Ветер южный, юго-западный 4−9 метров в секунду, местами порывы до 14.
В Челябинске сегодня облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха днем составит от +5 до +7 градусов. Ветер южный, юго-западный 5−10 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 13 марта, у Арсения, Василия, Ивана, Киры, Марины, Нестора, Николая, Сергея.
Между прочим, 13 марта 2025 года отмечают день Василия Исповедника. Согласно народным приметам, сегодня нельзя громко говорить или браниться во время приготовления пищи. Дело в том, что из-за этого у всех домочадцев будут болеть животы.