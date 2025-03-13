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До +8 градусов будет в четверг на Южном Урале

В четверг, 13 марта, в Челябинской области будет облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь, гололёдные явления.

Сейчас в Ричмонде: +8° 4 м/с 71% 755 мм рт. ст. +10°
Источник: Freepik

Температура воздуха днем составит от +3 до +8 градусов. Ветер южный, юго-западный 4−9 метров в секунду, местами порывы до 14.

В Челябинске сегодня облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха днем составит от +5 до +7 градусов. Ветер южный, юго-западный 5−10 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 13 марта, у Арсения, Василия, Ивана, Киры, Марины, Нестора, Николая, Сергея.

Между прочим, 13 марта 2025 года отмечают день Василия Исповедника. Согласно народным приметам, сегодня нельзя громко говорить или браниться во время приготовления пищи. Дело в том, что из-за этого у всех домочадцев будут болеть животы.