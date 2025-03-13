Адвокат сержанта Гордона Блэка пытается добиться смягчения наказания

Напомним, что 19 июня 2024 года Первомайский районный суд города Владивостока признал Гордона Блэка виновным в совершении преступлений, ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 9 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, был удовлетворён гражданский иск потерпевшей на сумму 10 000 рублей.