Адвокат сержанта Гордона Блэка пытается добиться смягчения наказания

А.
Адвокат Кириченко И. В., представляющий интересы Гордона Блэка, подал кассационную жалобу. В ней он просит изменить приговор суда от 19 июня 2024 года и апелляционное постановление от 19 августа того же года.
Защитник предлагает оправдать Гордона Блэка по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ — угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. А также переквалифицировать его действия по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ — кража с причинением значительного ущерба гражданину, на более мягкую часть 1 статьи 158 УК РФ — тайное хищение имущества и снизить назначенное наказание с учётом смягчающих обстоятельств.
Напомним, что 19 июня 2024 года Первомайский районный суд города Владивостока признал Гордона Блэка виновным в совершении преступлений, ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 9 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, был удовлетворён гражданский иск потерпевшей на сумму 10 000 рублей.
В ноябре 2024 года Гордону Блэку было предложено отправиться на специальную военную операцию. Однако, по всей видимости, он не дал положительного ответа на это предложение.
«Мы обратились к соответствующим структурам в следственном изоляторе с предложением рассмотреть возможность перевода Блэка на службу в зону проведения специальной военной операции», — поделился председатель Общественной наблюдательной комиссии Приморского края, член общественного совета УМВД ПК Владимир Найдин.
Апелляционная инстанция поддержала решение суда первой инстанции. Уголовное дело в отношении Блэка Гордона Криса передано в Девятый кассационный суд общей юрисдикции.