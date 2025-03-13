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Красноярцы отказались переименовывать улицу Дорожную в Ранетную

О результатах проведенного опроса рассказали в городском совете депутатов.

Источник: Reuters

В Красноярске провели голосование среди горожан, чтобы узнать их мнение о возможном переименовании трех улиц в Октябрьском районе города.

Опрос проводился среди красноярцев, проживающих на улицах Дорожная и двух Садовых (в Удачном и Овинном).

В результате за переименование Дорожной в Ранетную проголосовали два человека, а шесть ответили отрицательно.

Улицу Садовую в районе Овинного в улицу Земляничную согласились переименовать 16 человек, десять высказались против такой идеи.

Возможное переименование улицы Садовой в Удачном в улицу Колокольную не получило ни одного «за», а вот «против» оказалось девять человек.

Голосование признали состоявшимся, так как в нем приняли участие более четверти жителей. Таким образом переименование затронет только одну улицу: в Красноярске станет на одну Садовую меньше, отметили в gorodprima.ru.