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NASA: полёт миссии Crew-10 отменили из-за проблем с гидравликой у Falcon 9

SpaceX отменила пуск Crew Dragon с космонавтом Кириллом Песковым.

Источник: Аргументы и факты

Пуск миссии Crew-10 отменён в связи с неисправностью в гидравлической системе «опорного рычага» ракеты-носителя Falcon 9, информирует NASA.

«NASA и SpaceX отменили попытку запуска из-за проблемы с гидравликой на стартовом комплексе 39A в штате Флорида», — говорится в сообщении.

Космонавт Кирилл Песков, а также астронавты Энн Макклейн, Николь Айерс и Такуя Ониси покинули космический корабль Crew Dragon.

Следующая попытка пуска может состояться после устранения неисправности. По данным NASA, ракету запустят не ранее 19:26 по времени Восточного побережья Соединённых Штатов 13 марта (14 марта в 02:26 мск).

Ранее сообщалось, что американская компания SpaceX менее чем за час до старта отменила пуск Crew Dragon с российским космонавтом Кириллом Песковым. Россиянин входит в состав экипажа миссии Crew-10.

После прибытия на МКС Crew-10, на Землю вернётся экипаж миссии Crew-9, в том числе космонавт Александр Горбунов.