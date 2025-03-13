NASA: полёт миссии Crew-10 отменили из-за проблем с гидравликой у Falcon 9

Пуск миссии Crew-10 отменён в связи с неисправностью в гидравлической системе «опорного рычага» ракеты-носителя Falcon 9, информирует NASA.
«NASA и SpaceX отменили попытку запуска из-за проблемы с гидравликой на стартовом комплексе 39A в штате Флорида», — говорится в сообщении.
Космонавт Кирилл Песков, а также астронавты Энн Макклейн, Николь Айерс и Такуя Ониси покинули космический корабль Crew Dragon.
Следующая попытка пуска может состояться после устранения неисправности. По данным NASA, ракету запустят не ранее 19:26 по времени Восточного побережья Соединённых Штатов 13 марта (14 марта в 02:26 мск).
Ранее сообщалось, что американская компания SpaceX менее чем за час до старта отменила пуск Crew Dragon с российским космонавтом Кириллом Песковым. Россиянин входит в состав экипажа миссии Crew-10.
После прибытия на МКС Crew-10, на Землю вернётся экипаж миссии Crew-9, в том числе космонавт Александр Горбунов.