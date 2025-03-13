Создание в Хабаровске межвузовского кампуса обсудили в Москве

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, одной из обсуждаемых тем было создание в Хабаровске межвузовского кампуса. Глава региона Дмитрий Демешин подчеркнул, что проект скорректирован и сфокусирован на поддержке технологической трансформации и инфраструктурного обеспечения территорий Хабаровского края и ДФО. Он соответствует обновленным национальным проектам России, идее технологического лидерства и приоритетным направлениям научно-технологического развития страны.
Со своей стороны генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов отметил, что курс взят на объединение возможностей вузов, университетской науки и промышленности. В частности, интересуют направления авиастроение, микроэлектроника, энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение. Хабаровский край может стать примером консолидации университетов с промышленностью.