Создание в Хабаровске межвузовского кампуса обсудили в Москве

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, одной из обсуждаемых тем было создание в Хабаровске межвузовского кампуса. Глава региона Дмитрий Демешин подчеркнул, что проект скорректирован и сфокусирован на поддержке технологической трансформации и инфраструктурного обеспечения территорий Хабаровского края и ДФО. Он соответствует обновленным национальным проектам России, идее технологического лидерства и приоритетным направлениям научно-технологического развития страны.