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МЧС запретило россиянам сбивать БПЛА подручными средствами

МЧС России запрещает гражданам сбивать дроны подручными средствами и подходить близко к упавшим дронам. Об этом говорится в рекомендациях ведомства.

В ведомстве дали рекомендации по действиям при обнаружении вражеского БПЛА.

МЧС России запрещает гражданам сбивать дроны подручными средствами и подходить близко к упавшим дронам. Об этом говорится в рекомендациях ведомства.

«Нельзя при падении БПЛА подходить к нему, трогать его. Нельзя пытаться сбить беспилотник подручными средствами», — заявляют в МЧС. Содержание передает ТАСС.

Рекомендации последовали от ведомства после истории с жителем Подмосковья, который во время массовой атаки дронов ВСУ на Россию сбил один из беспилотников с помощью охотничьего ружья. О событии написали многие СМИ и telegram-каналы.

Ранее Зеленский назвал атаку БПЛА на Подмосковье «демонстрацией независимости». В ночь на 11 марта российские средства противовоздушной обороны сбили 337 украинских беспилотников в различных регионах страны. В результате атаки дронов на территорию Подмосковья погибли три человека, пишет RT.