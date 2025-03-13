Адвокат предупредила об изменениях в порядке получения наследства

Автоматизация процесса запроса данных значительно упрощает процедуру наследования. Раньше наследникам приходилось самостоятельно собирать необходимые документы и предоставлять их нотариусу. Теперь же все сведения о смерти наследодателя и родстве нотариусы могут получать через единую систему.