Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Адвокат предупредила об изменениях в порядке получения наследства

С 5 февраля стали актуальны новые правила выдачи свидетельства о праве на наследство, которые обязывают нотариуса получать сведения из единого реестра записей актов гражданского состояния (ЗАГС). Об этом заявила адвокат коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и Партнеры» Татьяна Овцынова.

Порядок получения документов изменился в феврале.

С 5 февраля стали актуальны новые правила выдачи свидетельства о праве на наследство, которые обязывают нотариуса получать сведения из единого реестра записей актов гражданского состояния (ЗАГС). Об этом заявила адвокат коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и Партнеры» Татьяна Овцынова.

«С 5 февраля начали действовать новые правила выдачи свидетельства о праве на наследство… Документы должны быть гармонизированы: фамилия, имя, отчество, ение мошенничества и уменьшение количества споров между наследниками», — сказала Овцынова агентству «Прайм».

Автоматизация процесса запроса данных значительно упрощает процедуру наследования. Раньше наследникам приходилось самостоятельно собирать необходимые документы и предоставлять их нотариусу. Теперь же все сведения о смерти наследодателя и родстве нотариусы могут получать через единую систему.