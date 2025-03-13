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Адвокат Овцынова напомнила о новом порядке вступления в наследство

Россиянам рассказали об обновленном порядке вступления в наследство.

Источник: Комсомольская правда

С февраля 2025 года нотариусы обязаны запрашивать данные из единого реестра записей актов гражданского состояния (ЗАГС) при оформлении свидетельства о праве на наследство. Об этом сообщила адвокат Татьяна Овцынова в интервью агентству «Прайм».

«Документы должны быть гармонизированы: фамилия, имя, отчество, указанные в документах, не должны различаться», — рассказала эксперт.

Уточняется, что подобное нововведение должно снизить риски мошенничества с использованием поддельных документов, а также уменьшить количество конфликтов и споров между наследниками, считает адвокат. При этом она рекомендует сохранять все документы и при необходимости предоставлять их нотариусу.

Ранее юрист Александр Хаминский напомнил, что водителям, у которых срок действия водительских удостоверений истекал в 2022 году, следует заменить права в 2025 году.