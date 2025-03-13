Адвокат Овцынова напомнила о новом порядке вступления в наследство

С февраля 2025 года нотариусы обязаны запрашивать данные из единого реестра записей актов гражданского состояния (ЗАГС) при оформлении свидетельства о праве на наследство. Об этом сообщила адвокат Татьяна Овцынова в интервью агентству «Прайм».
«Документы должны быть гармонизированы: фамилия, имя, отчество, указанные в документах, не должны различаться», — рассказала эксперт.
Уточняется, что подобное нововведение должно снизить риски мошенничества с использованием поддельных документов, а также уменьшить количество конфликтов и споров между наследниками, считает адвокат. При этом она рекомендует сохранять все документы и при необходимости предоставлять их нотариусу.
Ранее юрист Александр Хаминский напомнил, что водителям, у которых срок действия водительских удостоверений истекал в 2022 году, следует заменить права в 2025 году.