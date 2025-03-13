Адвокат Овцынова напомнила о новом порядке вступления в наследство

Уточняется, что подобное нововведение должно снизить риски мошенничества с использованием поддельных документов, а также уменьшить количество конфликтов и споров между наследниками, считает адвокат. При этом она рекомендует сохранять все документы и при необходимости предоставлять их нотариусу.