Грозит потерей зубов: Врач рассказал Life.ru, что опаснее — громкое или сдержанное чихание

Я просто знаю людей, которые чихают действительно очень громко. Сам отношусь к этой категории. Но в основном проблемы, с которыми я сталкивался у моих знакомых и у меня, — это зубы вылетают. Искусственные зубы, если они не закреплены в верхнюю челюсть. Коронка может выскочить, особенно передних резцов, при чихании.