В Иркутской области пройдет месячник защиты прав потребителей

Весь месяц в регионе будет работать горячая линия, любой желающий может задать интересующий вопрос, а также сообщить о каком-либо нарушении. Звонки принимают с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00, во все дни кроме выходных и нерабочих праздничных дней. Помимо этого в Приангарье состоятся просветительские мероприятия, в их числе и открытые уроки для школьников.