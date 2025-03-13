В Иркутской области пройдет месячник защиты прав потребителей

В Иркутской области с 14 марта по 13 апреля 2025 будет проходить месячник защиты прав потребителей. Как стало известно КП-Иркутск, цель мероприятия — это профилактика правонарушений, просвещение и популяризация вопросов, связанных с правами покупателей. Эксперты надеются улучшить качество и культуру обслуживания сибиряков в таких сферах как торговля, общественное питание и другое.
Весь месяц в регионе будет работать горячая линия, любой желающий может задать интересующий вопрос, а также сообщить о каком-либо нарушении. Звонки принимают с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00, во все дни кроме выходных и нерабочих праздничных дней. Помимо этого в Приангарье состоятся просветительские мероприятия, в их числе и открытые уроки для школьников.