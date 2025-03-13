В музыкальной школе на Быковского в Красноярске появилась арфа

«Главной задачей детской музыкальной школы № 10 является музыкальное образование подрастающего поколения. Сегодня специальность “арфа” существует только в одном детском учебном заведении края — в нашей школе, что позволяет выстроить непрерывную цепочку музыкального образования арфистов: школа — колледж — ВУЗ. Это очень актуально, учитывая то, что арфистов в регионах России немного, часто бывает, что в театральных оркестрах они совсем отсутствуют. Чтобы освоить арфу, нужно упорно трудиться, а ещё иметь сильные руки и пальцы», — рассказала директор детской музыкальной школы № 10 Лилия Малинина.