В музыкальной школе на Быковского в Красноярске появилась арфа

В мэрии рассказали, что в классе по этому инструменту в школе на Быковского обучается 7 девочек. Для презентации инструмента пригласили ведущую арфистку оркестра Красноярского театра оперы и балета, Заслуженного работника культуры края Ольгу Морозову. Она дала небольшой мастер-класс, исполнив «Вальс цветов» из балета Петра Чайковского «Щелкунчик» на новой арфе.
Одна из учениц класса — 11-летняя Влада Санарова. Она учится уже третий год. Инструмент первый раз она услышала на одном из концертов в городе.
«У меня загорелись глаза, я поняла, что обязательно выучусь игре на этом инструменте. Мне очень нравится звучание арфы, ее чарующие переливы, это просто завораживает. Сложности бывают, например, мозоли на пальцах, больно, но я все равно своего добьюсь. Мечтаю выступать на большой сцене», — рассказала Влада Санарова.
В Красноярске класс арфы есть только в музыкальной школе № 10. Он открылся в 2022 году. Для него купили маленькую 40-струнную арфу. Сейчас ученицам нужен взрослый инструмент. Поэтому было принято решение купить вторую концертную 186-сантиметровую арфу. Она обошлась городскому бюджету в 770 тысяч рублей, ещё 100 тысяч добавили из фонда школы. В Красноярск инструмент доставили из Санкт-Петербурга в начале марта.
«Главной задачей детской музыкальной школы № 10 является музыкальное образование подрастающего поколения. Сегодня специальность “арфа” существует только в одном детском учебном заведении края — в нашей школе, что позволяет выстроить непрерывную цепочку музыкального образования арфистов: школа — колледж — ВУЗ. Это очень актуально, учитывая то, что арфистов в регионах России немного, часто бывает, что в театральных оркестрах они совсем отсутствуют. Чтобы освоить арфу, нужно упорно трудиться, а ещё иметь сильные руки и пальцы», — рассказала директор детской музыкальной школы № 10 Лилия Малинина.
В главном управлении культуры города рассказали, что базу музыкальных школ и школ искусств постоянно обновляют, закупая современные инструменты. В 2024 году было приобретено 5 барабанов и тарелок для ДМШ № 2, а ДМШ № 3 получила новое пианино, саксофон, гитары. В планах также приобрести музыкальные инструменты и учебные материалы для детской школы искусств № 16.