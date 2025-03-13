В Совфеде предложили увеличить штрафы за нарушение правил продажи алкоголя

«Предлагается усилить административную ответственность за нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции в виде увеличения штрафа на должностных лиц в размере от 100 до 200 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой; на юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой… прошу Вас дать позицию ведомства в части целесообразности увеличения штрафных санкций в отношении объектов, реализующих алкогольную и спиртосодержащую продукцию в нарушение требований законодательства РФ», — написал Шейкин в обращении первому замглавы Минэкономразвития Максиму Колесникову.