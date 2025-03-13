В Перми целый сугроб с крыши рухнул в шаге от проходящих мимо мужчин

В Мотовилихинском районе Перми сугроб с крыши пятиэтажки рухнул на землю в шаге от двоих проходивших мимо молодых людей. Видео опубликовали в нескольких телеграм-каналах и пабликах в соцсетях.
Видео снято на камеру регистратора автомобиля, припаркованного на улице Братьев Вагановых в Мотовилихе. На кадрах видно, как двое молодых людей выходят из двора и идут вдоль торца дома по Братьев Вагановых, 10 в сторону улицы Розалии Землячки.
В этот же момент с крыши пятиэтажки падает внушительный пласт снега. Сугроб приземляется совсем рядом с прохожими — один из них даже немного подпрыгивает, оборачиваясь на звук удара.
«Буквально несколько секунд — и была бы трагедия, — комментирует автор видео. — Будьте осторожны, пермяки, сейчас всё тает, и очень опасно ходить вдоль домов».
В марте прошлого года из-за схода с крыши снега и льда в Чусовом погибла 36-летняя женщина.