Названы семь правил при выборе правильных кроссовок для бега

Первое правило — учитывать пронацию, то есть, как стопа касается поверхности при беге.
«Неправильный выбор обуви может вызвать гиперпронацию. Это приводит к боли в стопах и голеностопах, особенно после физической активности. Если заметили раннее истирание кроссовок — пора к травматологу», — приводит комментарий врача «Газета.ru».
Второе правило — выбирать обувь с амортизацией. Она распределяет ударную нагрузку. Отсутствие амортизации увеличивает нагрузку на суставы, что может привести к серьёзным проблемам.
Третье правило касается протектора. Его выбор зависит от покрытия, по которому вы бежите. Неправильный протектор увеличивает риск падений. Четвёртое правило — наличие съёмных стелек. Они обеспечивают комфорт и могут «запоминать» анатомическую форму стопы.
Пятое правило — выбирайте кроссовки на шнурках для лучшей фиксации. Шестое — убедитесь, что обувь фиксирует голеностоп. И, наконец, выбирайте кроссовки по размеру. Примеряйте и сделайте несколько шагов, чтобы убедиться в удобстве.
Внимательными нужно быть и при выборе косметики, поскольку пробники косметических средств в магазинах представляют серьёзную опасность, так как кишат бактериями, вирусами и грибками. Врачи объяснили, как избежать заражения.