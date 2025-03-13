Исследование показало, сколько россиян стали чаще использовать мессенджеры

При этом часть респондентов признались, что устали от мессенджеров: например, каждый пятый устал от постоянного онлайн-присутствия и хочет больше времени проводить офлайн, а каждый десятый не справляется с растущим потоком сообщений. Еще 15% опрошенных отметили, что их отвлекают новости и каналы в Telegram. Около 14% пользователей выбирают общение с помощью голосовых сообщений вместо текстовых, чтобы снизить нагрузку при коммуникации.