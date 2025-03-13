Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярский БК «Енисей» с минимальным счетом уступил ЦСКА

Московский ЦСКА дома обыграл красноярский «Енисей».

Источник: Соцсети

12 марта баскетболисты красноярского «Енисея» в гостях уступили московскому ЦСКА. Встреча прошла в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и завершилась со счетом 86:91.

Самым результативным игроком матча стал защитник сибиряков Тимофей Герасимов — на его счету 18 очков. Таким образом, наша команда остается на десятой строчке турнирной таблицы (11 побед).

— Наверное, соперники были немного расслаблены, дали нам возможность поймать кураж. Когда у нас есть подбор, при том наборе снайперов, который у нас есть, мы способны играть хорошо, — говорит Йовица Арсич, главный тренер «Енисея».

Впереди у красноярцев три домашних матча подряд. Уже 15 марта к нам приедет «Астана».