Красноярский БК «Енисей» с минимальным счетом уступил ЦСКА

12 марта баскетболисты красноярского «Енисея» в гостях уступили московскому ЦСКА. Встреча прошла в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и завершилась со счетом 86:91.
Самым результативным игроком матча стал защитник сибиряков Тимофей Герасимов — на его счету 18 очков. Таким образом, наша команда остается на десятой строчке турнирной таблицы (11 побед).
— Наверное, соперники были немного расслаблены, дали нам возможность поймать кураж. Когда у нас есть подбор, при том наборе снайперов, который у нас есть, мы способны играть хорошо, — говорит Йовица Арсич, главный тренер «Енисея».
Впереди у красноярцев три домашних матча подряд. Уже 15 марта к нам приедет «Астана».