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Жительница Красноярского края хотела помочь бобру, но тот не оценил ее поступка и укусил

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Первый случай укуса бобра зарегистрировали в Красноярском крае.

В феврале жительница Лесосибирска заметила лежащего на трассе грызуна. Девушка решила помочь животному и перенести в безопасное место. Однако бобру это не понравилось, он укусил ее за руку.

Спасительнице пришлось обращаться к медикам.

Специалисты краевого Роспотребнадзора отмечают, что за годы ведения статистики они не сталкивались с регистрацией агрессии этого зверька.

«Помните, что любое дикое животное может быть переносчиком различных опасных инфекционных заболеваний, и поэтому контактов с ним лучше не допускать. В случае укуса или оцарапывания нужно обязательно обращаться за медицинской помощью», — сообщает ведомство.