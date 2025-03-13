Жительница Красноярского края хотела помочь бобру, но тот не оценил ее поступка и укусил

В феврале жительница Лесосибирска заметила лежащего на трассе грызуна. Девушка решила помочь животному и перенести в безопасное место. Однако бобру это не понравилось, он укусил ее за руку.
Спасительнице пришлось обращаться к медикам.
Специалисты краевого Роспотребнадзора отмечают, что за годы ведения статистики они не сталкивались с регистрацией агрессии этого зверька.
«Помните, что любое дикое животное может быть переносчиком различных опасных инфекционных заболеваний, и поэтому контактов с ним лучше не допускать. В случае укуса или оцарапывания нужно обязательно обращаться за медицинской помощью», — сообщает ведомство.