В России хотят присвоить номера домашним питомцам

В России обсуждается инициатива, которая может существенно изменить подход к содержанию домашних животных. В Государственной Думе разрабатывается законопроект, предполагающий обязательную маркировку всех домашних питомцев. Эта мера направлена на защиту граждан от нападения агрессивных собак, в том числе тех, которые оказываются на улице после того, как хозяева решают избавиться от них.