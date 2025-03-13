В России хотят присвоить номера домашним питомцам

В России обсуждается инициатива, которая может существенно изменить подход к содержанию домашних животных. В Государственной Думе разрабатывается законопроект, предполагающий обязательную маркировку всех домашних питомцев. Эта мера направлена на защиту граждан от нападения агрессивных собак, в том числе тех, которые оказываются на улице после того, как хозяева решают избавиться от них.
По словам Дмитрия Гусева, первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы по контролю, заместителя руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду», подчеркнул, что работа над документом началась еще в 2018 году, когда был принят закон об ответственном отношении к животным.
Но региональные программы борьбы с бездомными животными показали свою недостаточную эффективность, поэтому возникла необходимость в более решительных мерах.
Согласно новому проекту, каждой кошке и собаке будет присвоен индивидуальный номер, информация о котором, наряду с данными хозяина, будет заноситься в единую базу данных. Питомца можно будет маркировать разными способами — например, с помощью чипа, специальной бирки или ошейника.
Гусев уточнил, что система желтых бирок уже используется для стерилизованных и вакцинированных бездомных животных, возвращаемых обратно на улицу. Теперь же предлагается распространить подобную практику на домашних питомцев, чтобы предотвратить их попадание в стаи бродячих собак.
Таким образом, новый закон должен стать важным шагом в решении проблемы бездомных животных и защиты общества от потенциально опасных ситуаций, рассказывает об инициативе «ПГ».