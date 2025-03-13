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В Иркутске на заседании обсудят вопросы комплексной медицинской реабилитации

Продолжается работа по созданию реабилитационного центра в Иркутске.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске пройдет заседание координационного совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС) по здравоохранению. Как стало известно КП-Иркутск, состоится оно в апреле 2025. Специалисты соберутся, чтобы обсудить вопросы комплексной медицинской реабилитации, в том числе и бойцов специальной военной операции.

Отметим, в Приангарье планируют организовать систему подготовки и аккредитации специалистов мультидисциплинарных реабилитационных команд, привлечь к этапу подготовки кадров специалистов ведущих вузов России.

На сегодняшний день в регионе работает эффективная система медицинской реабилитации — врачи принимают в специализированных сосудистых центрах, у нуждающихся есть возможность посетить санатории, дневные стационары и другое. Продолжается работа по созданию реабилитационного центра в Иркутске, пока проект находится на стадии доработки.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что месячник защиты прав потребителей стартует в Иркутской области с 14 марта.