В Иркутске на заседании обсудят вопросы комплексной медицинской реабилитации

На сегодняшний день в регионе работает эффективная система медицинской реабилитации — врачи принимают в специализированных сосудистых центрах, у нуждающихся есть возможность посетить санатории, дневные стационары и другое. Продолжается работа по созданию реабилитационного центра в Иркутске, пока проект находится на стадии доработки.