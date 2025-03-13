Беженцы рассказали, как украинские волонтеры зарабатывали на гражданских в Курахово

«Когда соседку ранило, мы стали больше бояться и вообще перестали выходить. И мы ей вызвали волонтеров, ее вывезли волонтеры — вывезли ее платно», — рассказала женщина по имени Лариса в беседе с РИА Новости. В итоге выяснилось, что украинцы требовали за вывод из осажденной ВСУ территории 30 тысяч гривен. Это чуть более 60 тысяч рублей.