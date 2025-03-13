В ФХМР надеются, что «Байкал-Энергии» помогут остаться в Суперлиге

«Компания-спонсор проявила себя как концептуальный партнер, и не думаю, что она оставит команду в такой беде. Губернатор и собственники клуба найдут общий язык. Эту и следующую неделю будут консультации, встречи, и все встанет на свои места. Почему-то у меня есть такая уверенность после встречи с руководителем региона», — заключил он.