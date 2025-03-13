В ФХМР надеются, что «Байкал-Энергии» помогут остаться в Суперлиге

Директор по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов РФ и международными спортивными организациями Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Сергей Мяус выразил надежду, что власти Приангарья помогут «Байкал-Энергии» остаться в Суперлиге. Он встретился с председателем правительства и с губернатором региона Игорем Кобзевым. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ТАСС.
«Все они и другие лица заинтересованы в сохранении команды в Суперлиге. Думаю, что губернатор и его команда настроены на то, чтобы клуб с такими традициями остался в элите. Это переговорный процесс, и там найдут общий язык с энергетической компанией, спонсором клуба», — подчеркнул Сергей Мяус.
Он также добавил, что необходимо доработать некоторые моменты по содержанию клуба со стороны администрации области и собственника.
«Думаю, что в скором времени все встанет на свои места. По крайней мере, такая надежда появилась после разговора с руководителем региона», — заявил Мяус.
Кроме того, он сообщил, что планирует встретиться с ХК.
«Компания-спонсор проявила себя как концептуальный партнер, и не думаю, что она оставит команду в такой беде. Губернатор и собственники клуба найдут общий язык. Эту и следующую неделю будут консультации, встречи, и все встанет на свои места. Почему-то у меня есть такая уверенность после встречи с руководителем региона», — заключил он.
Добавим, что о приостановлении участия «Байкал-Энергии» в Суперлиге стало известно на этой неделе. Как уточнялось, хоккейный клуб и холдинг Эн+ приняли совместное решение сосредоточиться на развитии детского спорта и заниматься воспитанием будущих спортсменов, которые будут представлять Иркутск в Высшей лиге (6+).
Также сообщалось, что представители Федерации хоккея с мячом России прилетят в Иркутск в ближайшие дни, чтобы разрешить ситуацию с клубом «Байкал-Энергия». Кроме того, депутат думы Иркутска Василий Донских, возглавлявший хоккейный клуб «Байкал-Энергия» на протяжении 11 лет, высказался о ситуации с командой. Он отметил, что без ХК в Суперлиге не может быть профессионального роста для перспективных одаренных ребят.