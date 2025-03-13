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Мошенники обманывают россиян приглашениями на «Примаковские чтения»

Злоумышленники выманивают персональные данные фальшивыми приглашениями на «Примаковские чтения».

Источник: Комсомольская правда

Аферисты выманивают у россиян персональные данные, рассылая фальшивые приглашения на форум «Примаковские чтения». Об этом информирует пресс-служба Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова.

«Стало известно о случаях рассылки мошенниками приглашений якобы от лица организационного комитета форума “Примаковские чтения”. Цель этих действий — незаконное получение ваших персональных данных», — сказано в релизе.

В институте посоветовали обращать внимание на адрес отправителя, сверяя его с официальными адресами организаторов форума и не переходить по ссылкам из сообщений, пришедших с иного адреса.

Накануне в МВД рассказали о новой схеме, придуманной аферистами: телефонные мошенники заставляют детей проводить дома видеообыск и отдавать деньги и ценности курьерам.

Тем временем мошенники придумали, как использовать самозапрет на кредиты для обмана: как не попасть на новую схему, читайте здесь на KP.RU.