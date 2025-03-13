В самые ближайшие дни Башкирию ждут дожди и очередное потепление, сообщили синоптики региона.
По данным Башгидромета, сегодня пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, местами до умеренных. Ветер южный умеренный. Температура воздуха днем +2, +7 градусов.
В пятницу, 14 марта, ночью ожидаются небольшие дожди, местами до умеренных, днем без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью −2, +3 градуса, днем +2,+7.
В субботу, 15 марта, ночью по республике, днем местами прогнозируются небольшие дожди. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью −1, +4 градуса, днем +4, +9.