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Башкирию ждут дожди и очередное потепление

Башкирию ждут дожди и очередное потепление.

Сейчас в Ричмонде: +8° 4 м/с 71% 755 мм рт. ст. +10°
Источник: Башинформ

В самые ближайшие дни Башкирию ждут дожди и очередное потепление, сообщили синоптики региона.

По данным Башгидромета, сегодня пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, местами до умеренных. Ветер южный умеренный. Температура воздуха днем +2, +7 градусов.

В пятницу, 14 марта, ночью ожидаются небольшие дожди, местами до умеренных, днем без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью −2, +3 градуса, днем +2,+7.

В субботу, 15 марта, ночью по республике, днем местами прогнозируются небольшие дожди. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью −1, +4 градуса, днем +4, +9.