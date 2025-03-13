Жительнице Прикамья отказали в маткапитале из-за гражданства отца ребёнка

Когда в Фонде пенсионного и социального страхования женщине отказали в выдаче сертификата на материнский капитал, она решила добиться своего через суд. Она настаивала, что её рождённый в 2023 году ребёнок имеет два гражданства: России и Турции. В фонде, в свою очередь, посчитали, что гражданства России у него нет, а значит, и материнский капитал за его рождение истице не полагается.