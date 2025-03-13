Жительнице Прикамья отказали в маткапитале из-за гражданства отца ребёнка

Жительница Пермского края не смогла добиться в суде получения маткапитала из-за того, что её маленького ребёнка не признали гражданином России, сообщает «Эхо Перми» со ссылкой на пресс-службу Пермского районного суда.
Когда в Фонде пенсионного и социального страхования женщине отказали в выдаче сертификата на материнский капитал, она решила добиться своего через суд. Она настаивала, что её рождённый в 2023 году ребёнок имеет два гражданства: России и Турции. В фонде, в свою очередь, посчитали, что гражданства России у него нет, а значит, и материнский капитал за его рождение истице не полагается.
В суде выяснилось, что у ребёнка есть отец — гражданин Турции. В этом случае гражданство РФ по рождению появляется, только если ребёнок родился на территории России, но в данном случае это было не так: родился он в Турции.
Суд встал на сторону ответчика: ребёнок не гражданин РФ, и никаких прав на получение средств материнского капитала у женщины нет.